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Mısır'dan İsrail'in Batı Şeria saldırılarına kınama

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Mısır, İsraillilerin Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını gerilimi körükleyen, barışı baltalayan sistematik politikaların uzantısı olarak nitelendirerek kınadı ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Mısır, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarının, gerilimi körükleyen, barış ve istikrarı baltalayan sistematik politikaların bir uzantısı olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire yönetiminin, gaspçı İsraillilerin Batı Şeria'daki köy ve kentlere yönelik saldırıları, şiddet eylemleri ve Filistinlilerin mülklerini kundaklama girişimlerini büyük bir endişeyle takip ettiği dile getirildi.

Bu eylemlerin, gerilimi körükleyen, barış ve istikrarı baltalayan sistematik politikaların bir devamı olduğu kaydedildi.

Mısır'ın, İsraillilerin, Filistinlilere karşı işlediği her türlü şiddet eylemini kınadığı kaydedilen açıklamada, bu saldırıların, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve 4. Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Saldırıların, yerleşimlerin yasadışı olduğunu teyit eden ve bunların derhal sona erdirilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararı da dahil olmak üzere uluslararası hukuku da açıkça ihlal ettiği dile getirilen açıklamada, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme ve yerleşimci saldırılarını durdurmak ve Filistin halkını korumak için kararlı adımlar atma çağrısı yapıldı.

Batı Şeria'da İsraillilerin saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son olarak 24 Temmuz'da Nablus'ta 4 Filistinlinin ölmesine neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

Kaynak: AA
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