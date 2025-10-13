Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Yapılacak

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

Şenavi, yaptığı yazılı açıklamada, "Abbas ile Netanyahu, Gazze'deki saldırıların durdurulmasına ilişkin anlaşmayı pekiştirmek ve buna bağlı kalma taahhüdünü vurgulamak amacıyla Barış Zirvesi'ne katılacak." ifadesine yer verdi.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılması bekleniyor.