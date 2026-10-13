Mısır Dışişleri Bakanı, Hollanda'dan Lahey Büyükelçiliği'ne koruma istedi

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Hollanda'nın Lahey kentindeki Mısır Büyükelçiliği binası için yeterli korumanın sağlanması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin seyrini ve gelişmelerini ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati, görüşmede, Hollanda makamlarının 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükler ve mütekabiliyet ilkesi uyarınca Lahey'deki Mısır Büyükelçiliği binasına gerekli ve yeterli korumayı sağlamasının önemini vurguladı.

Mısırlı Bakan, ülkesinin de Mısır'da bulunan tüm diplomatik misyonlara gerekli korumayı sağlama konusunda tam bir kararlılık içinde olduğunu belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen de bu konuda Mısırlı mevkidaşıyla aynı görüşü paylaştığını aktardı.

Abdulati, Hollanda makamları tarafından gözaltına alınan Mısır vatandaşının durumunu da gündeme getirerek, olayın ayrıntılarının açıklanmasını ve söz konusu kişinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

İki bakan, istişareleri sürdürme ve iki ülke arasında onlarca yıldır devam eden dostane ilişkileri koruyacak şekilde "askıda kalan konuları" çözme konusunda mutabakata vardı.

Görüşmenin, sosyal medyada Lahey'deki Mısır Büyükelçiliği korumalarına hakaret eden ve Mısır makamları aleyhine pankartlar açan bir Mısırlının görüntülerinin yer alması ve olay yerindeki Hollanda polisinin müdahalede bulunmamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Mısır televizyonu "Al-Qahira News"ın haberine göre, onlarca Mısırlı, Yurt Dışındaki Mısırlı Gençler Birliği Başkan Yardımcısı Ahmed Nasır'ın gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla dün, Kahire'deki Hollanda Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemişti.

Göstericiler, Nasır'ın gözaltına alınma nedenlerinin açıklanmasını ve serbest bırakılmasını istemişti.

Kaynak: AA