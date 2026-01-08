Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze, Sudan ve Yemen'i görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze, Sudan ve Yemen'deki durumu ele aldı. Görüşmede Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes çabaları ve uluslararası güç gönderilmesi gibi konular gündeme geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze Şeridi'nin yanı sıra Sudan ve Yemen'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'ndeki son durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planın ikinci aşamasına geçme yönünde sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, bu bağlamda İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin yanı sıra Gazze'nin yönetimi için Filistinli teknokratlardan bir komitenin oluşturulması ve bölgeye uluslararası gücün gönderilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişine izin verilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılmasına değinen Abdulati, "Mısır, Filistin topraklarının birliğini baltalayacak her türlü uygulamayı reddettiği gibi Gazze'nin bölünmesini de kesin bir dille reddediyor." dedi.

Guterres ile Sudan'da yaşanan gelişmeleri de konuşan Abdulati, Sudan'da ateşkesin sağlanmasının yanı sıra ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine değindi.

Abdulati ve Guterres, Yemen'de son dönemde yaşanan gelişmeleri de ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı, ülkesinin Yemen'in birlik, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumların korunmasına desteklerinin altını çizdi.

Yemen'de tansiyonun düşürülmesi ve Yemenliler arasında kapsamlı çözümü sağlayacak diyalog sürecinin başarıyla sonuçlanması temennisinde bulunan Abdulati, söz konusu diyalog sürecinin hem Yemen'in toprak bütünlüğünü koruması hem de halkın beklentilerini karşılayacak güven ve istikrarı garanti etmesi temennisinde bulundu.

Guterres ile İsrail'in Somaliland'ı tanıma bildirisini de görüşen Abdulati, ülkesinin Somali'nin toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in Somaliland'ı tanıma adımı, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği gibi BM sözleşmeleri ile uluslararası hukuka aykırı tek taraflı ve yasa dışıdır. İsrail'in söz konusu bildirisi ayrıca, bölgesel ve uluslararası barış ve güveni de tehdit ediyor."

