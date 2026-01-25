Haberler

Mısır, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü açılması gerektiğini vurguladı. Kahire'de yapılan görüşmede Gazze, Sudan ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Kahire'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Tarafların Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve siyasi ile ekonomik alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konularını değerlendirdiği belirtildi.

Görüşmede Gazze'deki durumun yanı sıra Sudan, Afrika Boynuzu ve Mısır'ın su güvenliğine ilişkin gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.

Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 15 Ocak'ta kurulduğu açıklanan "Barış Konseyi"ne Mısır'ın dahil edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Barış Konseyi'nin, çatışmalardan etkilenen bölgelerde istikrarın sağlanmasını ve kalıcı barışın tesis edilmesini hedeflediği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'ye ilişkin planın ikinci aşamasının gerekliliklerinin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, Gazze Ulusal Yönetim Komitesinin desteklenmesi ve ateşkesin denetlenmesi için uluslararası istikrar gücünün hızla konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Abdulati ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak yeniden açılmasının ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin, erken toparlanma sürecinin ve yeniden imarın önünü açacağını vurguladı. Bu sürecin, Filistinlilerin ihtiyaçlarını esas alan ve insani yardımların kesintisiz girişini güvence altına alan bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail ordu radyosu, Washington ile Tel Aviv arasında Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına ilişkin bir mutabakata varıldığını ileri sürerken, İsrail basınında yer alan haberlerde kapının bu hafta açılabileceği iddia edildi.

İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal altında tutuyor. Tel Aviv yönetimi, 8 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu.

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü, bu süreçte 481 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve Gazze'ye insani yardım girişinin kısıtlandığı bildiriliyor.

Sudan'daki gelişmelere de değinen Abdulati, insani ateşkes sağlanması, güvenli insani koridorların oluşturulması ve kalıcı ateşkese giden siyasi sürecin başlatılmasının önemini vurguladı. Mısır'ın, Sudan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunmasına verdiği desteği yineledi.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edildiği ve ülkenin ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Erdoğan talimat verdi! Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti

Hükümet milyonların yüreğini yakan konu için harekete geçti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Süper Lig şampiyonu, lider durumdayken hocasını yolladı