Mısır'daki kadim Türk mirası: Tolunoğlu Ahmet Camisi
AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Tolunoğlu Ahmet Camisi'nden detay görüntüler KAHİRE - Türklerin Mısır'a bıraktığı en önemli kültürel miraslardan biri olan Tolunoğlu Ahmet Camisi, yaklaşık 1140 yıldır bütün ihtişamıyla dimdik ayakta.
Tolunoğlu Ahmet Camisi'nden detay görüntüler KAHİRE - Türklerin Mısır'a bıraktığı en önemli kültürel miraslardan biri olan Tolunoğlu Ahmet Camisi, yaklaşık 1140 yıldır bütün ihtişamıyla dimdik ayakta. Mısır'daki "ilk Türk devleti" olarak bilinen Tolunoğulları devletinin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılan cami, başkent Kahire'deki Fustat'ın (eski şehir) kuzeydoğusunda yer alıyor.
AA / Adam Abdullftah - Güncel