Mısır'da Hicri Yılbaşı Coşkusu

Mısırlı Müslümanlar, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin yıl dönümünde, Hicri 1447 yılının gelişini Kahire'deki El-Ezher Caddesi'nde düzenledikleri yürüyüşle kutladı.

Başkent Kahire'nin tarihi El-Ezher caddesi, Hicri yılbaşı coşkusunu yaşamak isteyen Sufi grupların zikir, ilahi ve bayraklarla katıldığı yürüyüşe ev sahipliği yaptı.

Etkinlik boyunca Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini anımsatan konuşmalar yapılırken, yüzlerce kişi beyazlar içinde zikir ve ilahiler eşliğinde kentin en önemli merkezlerinden El-Caferi es-Sufi Camii'nden Hüseyin Camii'ne doğru yürüdü.

Tasavvuf geleneğinin güçlü olduğu Mısır'da hicret yıldönümü, dini bir anmadan öte toplumsal bir buluşmaya dönüşüyor. Bu yılki yürüyüş, beyaz giysili katılımcıların Hz. Muhammed'e sevgilerini salavat ve zikirlerle dile getirmesiyle gerçekleşti.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Etkinlik güzergahında toplanan çok sayıda vatandaş, yürüyüşe büyük ilgi gösterdi.

Kimileri dualara eşlik etti, kimileri cep telefonlarıyla etkinliği kayıt altına aldı. Etkinliğe katılanlar arasında her yaştan insan yer aldı.

Her biri farklı tarikatlara mensup olan katılımcılar, Hicri 1447 yılının gelişini bir arada kutladı.

Yüzyıllardır süren gelenek

Mısır'da tasavvuf tarikatlarının yüzyıllara dayanan bir geçmişi bulunuyor.

Söz konusu ülkede bulunan tarikatlar, özellikle Hz. Muhammed'in doğumu (Mevlid Kandili), hicret yıldönümü ve Ramazan ayının gelişi gibi üç önemli günde büyük katılımlı etkinlikler düzenliyor.

Mısır Müftülüğü (Darü'l-İfta) ve Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 26 Haziran'ın 1447 Hicri yılının ilk günü olduğunu duyurdu.

Böylece İslam dünyasında yeni yıl coşkusu, özellikle Mısır gibi tasavvufi geleneklerin canlı olduğu ülkelerde ilahiler, dualar ve yürüyüşlerle karşılandı.