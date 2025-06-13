Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililere Gazze yürüyüşüne katılmak üzere gelen aktivistlerin engellenmemesi çağrısı yapıldı.

MISIR'A GELEN 40 AKTİVİST ALIKONULDU

Mısır'ın başkenti Kahire'den çıktıkları sırada, Fransa, İspanya, Kanada, İngiltere ve Türkiye'den 40 aktivistin alıkonulduğu belirtilen açıklamada, "Küresel Gazze Yürüyüşüne katılan 40 kişinin pasaportları Kahire'den çıkış yolunda bir kontrol noktasında alındı. 15'i otellerde tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE ÇAĞRI

Küresel Gazze Yürüyüşünün barışçıl bir hareket olduğu ve yürüyüşe katılmak için gelenlerin Mısır yasalarına uyduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, alıkonulan aktivistlerin vatandaşı oldukları ülkelerin Kahire'deki büyükelçiliklerine vatandaşlarının serbest bırakılması için girişimlerde bulunmaları çağrısı yapıldı.

AKTİVİSTLER REFAH SINIR KAPISI'NDA BULUŞMAYI HEDEFLİYOR

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, Tunus'tan yola çıkarak Libya'nın Sirte kentine ulaşmıştı. Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler de konvoya katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başlamıştı.

Gazze'deki ablukanın kırılması için yola çıkan aktivistler, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı, 11 Haziran'da, Gazze Şeridi sınırına yakın olan Mısır'daki Ariş kenti ile Refah Sınır Kapısı'na ziyaretlerin ancak daha önceden alınacak resmi onaylarla mümkün olabileceğini bildirmişti.