Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Eylül Ayında Türkiye'ye Ziyarette Bulunacak

Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKAR) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi, eylül ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Sisi'nin ziyaretinin 4 Eylül'de gerçekleşeceği yönündeki haberler doğrulanamasa da ziyaretin eylül ayında olması için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. Ziyaret kapsamında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi de toplanacak.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eylül ayında Türkiye'ye gelecek. İlk kez Türkiye'yi ziyaret edecek olan Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Sisi, iki ülkenin Dışişleri Bakanları'nın bir süredir hazırlıklarını yaptığı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yılın ardından ilk kez 14 Şubat 2024 tarihinde Kahire'ye yaptığı ziyaretin iadeiziyaretinde, başta Gazze'deki durum olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Sisi'nin ziyaretinin 4 Eylül'de gerçekleşeceğine ilişkin bilgiler kesinlik kazanmadı. Ancak ziyaretin eylül ayında olacağı konusunda hazırlıkların sürdüğü öğrenildi. 4-5 Ağustos 2024 tarihinde Mısır'a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sisi tarafından kabul edilmişti. Fidan'ın mevkidaşı Bedir Abdulati ile görüşmesinde Sisi'nin ziyareti esnasında yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıkları ele alınmıştı. Erdoğan'ın yılın başında yaptığı ziyarette iki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzalamıştı.

Ne olmuştu?

Dönemin Savunma Bakanı Sisi liderliğindeki Mısır ordusu, 3 Temmuz 2013'te yönetime el koymuştu. Müslüman Kardeşler'in 2011'de kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin Başkanı olan ve seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Erdoğan, Mursi'ye darbe yapan Sisi'ye tepki göstermişti.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı 23 Kasım 2013 tarihinde Mısır tarafından "istenmeyen adam" ilan edilmiş ve 29 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Mısır'ı terk etmesi istenmişti. Aynı gün Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin'in "istenmeyen adam" ilan edildiğini ve ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirildiğini açıkladı. 4 Temmuz 2023 tarihine kadar diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütüldü.

Erdoğan, 13 Mart 2019'da Türkiye Diyanet Vakfı 5. Uluslararası İyilik Ödülleri Tevcih Töreni'nde, Avrupa Birliği ülkelerinin Sisi'nin davetine katılmalarını eleştirerek; "Samimi olsaydınız, gerçek demokrat olsaydınız böyle bir idam mekanizmasını çalıştıran ülkenin davetine icabet etmezdiniz. Beni, Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var asla kabul etmiyorum, etmem de. Neden? Halkının yüzde 52 oyunu almış olan bir Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir anti demokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam" demişti.

İki ülkenin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 4-6 Mayıs 2021'de Kahire'de ve 7-8 Eylül 2021'de Ankara'da olmak üzere istikşafi görüşmeler yaptı.

Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Sisi ile ilk kez görüşmüştü. 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Sisi, 28 Mayıs seçimlerinin ardından da yeniden seçilen Erdoğan'ı arayarak tebrik etmişti.

10 Eylül 2023 tarihinde, G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Yeni Delhi'ye giden Erdoğan, burada Sisi ile görüşmüş, Erdoğan Sisi ile ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi için gittiği Riyad'da da (11 Kasım 2023) bir araya gelmişti.

22 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Büyükelçi atama kararları ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olan Salih Mutlu Şen Büyükelçi olarak atandı. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Amr Soliman Abdelmeguid el-Hamamy 27 Eylül 2023 tarihinde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmuştu. Büyükelçi Şen ise 17 Aralık 2023'te Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye güven mektubunu sunmuştu.