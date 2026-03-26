Terme'de akıl ve zeka oyunları turnuvasında mangala başarısı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda Terme Ortaokulu öğrencisi Mira Ayan, mangala kategorisinde ilçe birincisi oldu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sezer başkanlığında gerçekleştirilen turnuvada, Mira Ayan mangala oyununda birinciliği elde etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ile Şube Müdürü İbrahim Sezer, öğrenciyi başarısından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.