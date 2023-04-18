Anaokulu öğrencilerinden afet bölgesindeki akranları için bayram hediyesi
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İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ilkokul ve anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Projesi kapsamında eşleştirildikleri depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Üçgüllük İlkokulu'ndaki öğrenciler için kıyafet, ayakkabı ve...
İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ilkokul ve anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Projesi kapsamında eşleştirildikleri depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Üçgüllük İlkokulu'ndaki öğrenciler için kıyafet, ayakkabı ve şekerden oluşan bayram hediyeleri gönderdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, ÇEDES Projesi'ni hayata geçirdi. Depremden olumsuz etkilenen çocuklara destek olmanın hedeflendiği proje kapsamında İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Adnan Menderes İlkokulu ve Anaokulu harekete geçti. Deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmek için kollar sıvanıp, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Üçgüllük İlkokulu ile eşleşildi. Ardından da Adnan Menderes İlkokulu ve Anakokulu'nda yoğun bir mesai başladı. İzmir'deki okulda eğitim, gören öğrenciler, bölgedeki yaşıtları için temin ettikleri kıyafet, ayakkabı ve şekerleri paketledi. Minik ellerin hazırladığı bayram hediyeleri, kargolanarak bölgeye gönderildi.'AMAÇ AFET BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK'Gaziemir Adnan Menderes İlkokulu ve Anaokulu Müdürü Çiğdem Özben, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES projesi kapsamında, eşleştirildiğimiz Hatay'daki kardeş okulumuz için bayram kıyafetleri ve şekerleri yolladık. Amacımız afet bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek. Yardımlaşma duygusunun öne çıkması. Birlik ve beraberlik duygusunu her iki okuldaki çocuklar için pekiştirmek" dedi.Afet bölgesindeki öğrenciler için hediyeleri paketleyen anaokulu öğrencilerinden Nihan Kutlu (5) "Şeker ve elbiseleri paketledik. Deprem bölgesine gidecek. Sevinecekler, mutlu olacaklar" dedi.Öğrencilerden Ekin Çetinkaya (5) "Hediyelerimiz, deprem bölgesine gidecek. Oradaki akranlarımız gönderdiğimiz hediyelerle biraz olsun mutlu olacaklardır. Bayramları kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Atlas Alkan (5) ise "Onları çok seviyorum ve bayramlarını kutluyorum. Gönderdiğimiz şekerleri afiyetle yemelerini istiyorum" diye konuştu.