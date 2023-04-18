Anaokulu öğrencilerinden afet bölgesindeki akranları için bayram hediyesi

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ilkokul ve anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Projesi kapsamında eşleştirildikleri depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Üçgüllük İlkokulu'ndaki öğrenciler için kıyafet, ayakkabı ve...

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ilkokul ve anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Projesi kapsamında eşleştirildikleri depremin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Üçgüllük İlkokulu'ndaki öğrenciler için kıyafet, ayakkabı ve şekerden oluşan bayram hediyeleri gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, ÇEDES Projesi'ni hayata geçirdi. Depremden olumsuz etkilenen çocuklara destek olmanın hedeflendiği proje kapsamında İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Adnan Menderes İlkokulu ve Anaokulu harekete geçti. Deprem bölgesindeki çocukların yüzlerini güldürmek için kollar sıvanıp, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Üçgüllük İlkokulu ile eşleşildi. Ardından da Adnan Menderes İlkokulu ve Anakokulu'nda yoğun bir mesai başladı. İzmir'deki okulda eğitim, gören öğrenciler, bölgedeki yaşıtları için temin ettikleri kıyafet, ayakkabı ve şekerleri paketledi. Minik ellerin hazırladığı bayram hediyeleri, kargolanarak bölgeye gönderildi.

Atlas Alkan (5) ise "Onları çok seviyorum ve bayramlarını kutluyorum. Gönderdiğimiz şekerleri afiyetle yemelerini istiyorum" diye konuştu.