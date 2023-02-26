MİNİK ELLER DEPREMZEDELER İÇİN ATKI ÖRÜYOR

BİTLİS'te bulunan Ahmet Eren İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin öğrettiği yoğurt kabı yöntemiyle depremden etkilenen çocukların üşümemesi için atkı örmeye başladı. Öğrenciler, ördükleri atkılarla birlikte yazdıkları mektupları depremzede çocuklara gönderecek.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Bitlis Ahmet Eren İlkokulu'na giden 4'üncü sınıf öğrencileri de depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı. Öğrenciler, öğretmenlerinin öğrettiği yoğurt kabı yöntemiyle depremden etkilenen çocukların üşümemesi için atkı örmeye başladı. Şu ana kadar bir çok atkı ören ve duygularını dile getiren mektuplar yazan minik öğrenciler, hazırladıkları hediye paketlerini deprem bölgesine gönderecek.

Sınıf Öğretmeni Şeyma Tarik, ailelerin sağladığı destekle 33 öğrenci ile birlikte atkı örme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Tarik, yaşanan felekatin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Öğrencilerimizle, ailelerimze oturup ne yapabiliriz diye düşünürken, çocuklarımızı soğuktan korumak için atkı örmeye karar verdik. Öğrencilerimizin yaptığı atkıları, velilerimiz tarafından gönderilen yardımları, öğrencilerin yazdığı mektupları yetkililer üzerinden deprem bölgesine göndereceğiz. Bu süreçte öğrencilerimin yanı sıra değerli velilerimin ve okul idarecilerimizin de emekleri var. Desteklerini hiç esirgemediler. Umarım göndereceğimiz atkılar, oradaki çocuklarımızın yüreğini ısıtır. Umarım benzer acıları tekrar yaşamayız." dedi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Betül Taşdemir, yaptıkları atkıları arkadaşlarına gönderecekleri için mutlu olduklarını anlatırken, Eslem Çiriş ise, ördükleri atkılardaki her ilmiğe sevgi ve yaşadıkları acıyı işlediklerini belirterek, "Biz bu atkıları örerken, içimizdeki sevgiyi ve üzüntülerimizi bütün ilmeklerimize dokuduk. İnşallah oradaki arkadaşlarımızın yüzünde bir gülücük oluşur. Biz bunları sizlerin beğenmesi ve orada üşümemeniz için yaptık. Umarım beğenirsiniz" diye konuştu. (DHA)