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Konya'da 1 Milyonluk Altın ve Nakit Çalan 5 Şüpheli Tutuklandı

Konya'da 1 Milyonluk Altın ve Nakit Çalan 5 Şüpheli Tutuklandı
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KONYA'da tadilattaki iş yeri için boya almaya giden avizecinin minibüsündeki yaklaşık 1 milyon liralık altın ile nakit parasını lüks otomobille çalan kar maskeli 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KONYA'da tadilattaki iş yeri için boya almaya giden avizecinin minibüsündeki yaklaşık 1 milyon liralık altın ile nakit parasını lüks otomobille çalan kar maskeli 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos Perşembe günü 15.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Saraycık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tadilattaki avize dükkanına malzeme almak için kuyumcu ve bankadan yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın ve nakit para çeken iş yeri sahibi, minibüsüyle boyacı dükkanına geldi. Avizeci araçtan inerken; o sırada lüks otomobille gelen kar maskeli kişiler, minibüsün camını kırarak içinde altın ve nakit para bulunan poşeti aldı. Durumu fark eden avizeci, şüphelileri durdurmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay, sokaktaki başka bir boyacının güvenlik kamerasına yansıdı.

3 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Konya, Ankara ve Kırıkkale'de düzenlediği operasyonlarla olaya karışan 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin 450 bin lira nakit para ve 50 gram altını çaldıktan sonra kullandıkları lüks otomobile sahte plaka takıp, kaçış güzergahını değiştirdikleri, daha sonra da otomobilin gerçek plakasını takarak kaçışa devam ettikleri tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaların sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 21 suç kaydı bulunan M.U., 20 suç kaydı bulunan Y.Ç., 21 suç kaydı bulunan U.C.K. 10 suç kaydı bulunan Ş.Ş. ile 5 suç kaydı bulunan S.K. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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