Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı (2) - Haberler

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Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı (2)

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta işçileri taşıyan panelvan tipi minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

NİKSAR, TOKAT (AA) - Tokat'ta işçileri taşıyan panelvan tipi minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Tokat- Niksar kara yolu Gökdere kavşağında sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 60 DG 245 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 60 AAN 064 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Otomobil, Minibüs, Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

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