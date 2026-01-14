Haberler

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi "Mimari Arşının İzinde" semineri düzenleyecek

Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek seminerde, mimar Gergö Mate Kovacs, Osmanlı döneminde Macaristan'daki mimari yapıların tasarım sırlarını ve ölçeklendirme tekniklerini ele alacak.

"Mimari Arşının İzinde: Osmanlı Dönemi Macaristan'ında Mimarlık Ölçüleri" semineri, 27 Ocak'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda düzenlenecek.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, seminer, mimar ve Türkolog Gergö Mate Kovacs'ın sunumuyla gerçekleştirilecek.

Seminer, Osmanlı döneminde Macaristan topraklarında inşa edilen mimari yapıların tasarım sırlarını mercek altına alacak.

Osmanlı tasarım özellikleri, zanaatkarların kullandığı belgeler, mimari metot ve teçhizatların ele alınacağı seminerde, ayrıca mimari arşın üzerinden ölçeklendirme teknikleri, tarihi yapıların rölöve ve belgeleme süreçleri hakkında teknik bir perspektif sunulacak.

