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Mimar Sinan'ın vasiyeti kapsamında Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtıldı

Mimar Sinan'ın vasiyeti kapsamında Süleymaniye Camii'nde aşure dağıtıldı
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Mimar Sinan'ın vakfiyesindeki vasiyeti doğrultusunda Süleymaniye Camii'nde geleneksel aşure ikramı yapıldı, dualarla anıldı.

OSMANLI mimarisinin yetiştirdiği en önemli ustalardan Mimar Sinan'ın vakfiyesinde yer alan vasiyeti doğrultusunda geleneksel hale gelen aşure ikramı, Süleymaniye Camii'nde gerçekleştirildi. Fatih Belediyesi ve Gürsoy Vakfı iş birliğinde düzenlenen programda, Mimar Sinan dualarla anılırken vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Mimar Sinan'ın 'kalfalık eserim' olarak nitelendirdiği Süleymaniye Camii'nin ihyası sırasında gün yüzüne çıkarılan vakfiyesinde yer alan vasiyeti Fatih Belediyesi ve Gürsoy Vakfı iş birliğinde yerine getirildi. Uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek kapsamında, Muharrem ayının 10'uncu gününde öğle namazının ardından Mimar Sinan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından yerli ve yabancı ziyaretçilere aşure ikramı yapıldı.

Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Nurettin Nebati, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'16 YILDIR BU VASİYETİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Program hakkında açıklamada bulunan Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy, "Allah'a hamdolsun 1447 hicri Muharrem ayına ve onun on Muharrem aşure gününe bizi ulaştırdı, hamdolsun, şükür olsun. Allah bizi tekrar tekrar bu vazifeyi yerine getirmeyi nasip etsin. 16'ncı yılı bitirdik. Biz 2008 yılında Süleymaniye Camii'nin restorasyonu sırasında Mimar Sinan'ın vakfiyesini bulduk, amel defterlerini bulduk. Vakfiyesinde şöyle bir isteği vardı büyük ustanın; her muharremin 10'unda cami görevlileri benim adıma bir hatmi şerif okusun. Bu hatmi şerifin duasını türbemin başına gelip yerine getirsinler ardından da fakir fukaraya aşure dağıtılsındı. Biz bu vakfiyeyi bulunca resme çektik, başladık. 16'ncı günü hamdolsun bugün bitirdik. Çevredeki vatandaşlarımız, caminin cemaati, eşimiz, dostumuz, Mimar Sinan'ın ilkokul öğrencilerini bu vakfeyi buluşturup mütevazı bir programı yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun, şükür olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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