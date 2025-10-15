Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi Vefat Etti

(İSTANBUL) Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada Rektör Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da Elçi'nin yaşamını yitirmesiyle bir açıklama yaptı. Özvar açıklamasında "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi'nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve yükseköğretim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.