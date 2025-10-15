Haberler

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ünlü akademisyen ve yazar Prof. Dr. Handan İnci Elçi, 61 yaşında hayatını kaybetti. MSGSÜ'den yapılan açıklamada, Elçi'nin kaybı dolayısıyla derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Elçi, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
