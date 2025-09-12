Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Tarihine Işık Tutan 'Akademi Zamanı' Sergisi Açılıyor

Türkiye'nin ilk güzel sanatlar okulu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) hikayesi, "Akademi Zamanı" adlı ikinci sergiyle anlatılmaya devam edecek.

Proje, 1882'de "Sanayi-i Nefise Mektebi" adıyla kurulan, uzun süre "İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi" olarak anılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin 143 yıllık tarihini sergileme amacıyla gerçekleştiriliyor.

Geçen yıl İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde "Temsil ve Hafıza: 1882-1948" başlığıyla sanatseverlerle buluşan ilk serginin ardından "Akademi Zamanı" adlı ikinci bölüm, 17 Eylül'de yine İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açılacak.

Açıklayıcı metinler ve arşiv belgeleri ile kurum hocalarına ve öğrencilerine ait özgün sanat eserlerinin yer aldığı serginin küratöryel ekibinde Emre Zeytinoğlu, Can Aytekin ve Osman Erden yer alıyor.

Serginin tasarımı ise Savaş Çekiç tarafından yapıldı. Akademinin 1948-1982 yıllarındaki dönemine odaklanan sergi, kurum hafızasına büyük darbe vuran yangından sonra akademinin üniversite kimliğine kavuştuğu sürece ışık tutuyor.

Sergi ayrıca akademinin tarihini, modernleşme hamlelerini, sanatsal yönelimleri, idari biçimlerin ve eğitim yöntemlerinin birbiriyle çatışan ve uzlaşan kronolojisini dokümanter bir yaklaşımla sunuyor.