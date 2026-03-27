Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünden Mimar Kemal Ortaokulunun kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mimar Kemal Ortaokulunun kapatılacağı iddialarını reddetti ve öğrencilerin eğitim öğretime B blokta devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, A blokun deprem riski nedeniyle başka bir amaçla değerlendirileceği belirtildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mimar Kemal Ortaokulunun kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Basında yer alan bazı iddiaların aksine, okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, fiziki açıdan yeterli olan B blokta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceklerdir." açıklamasında bulundu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce basında yer alan haberler üzerine yapılan açıklamada, iki blok halinde hizmet veren Çankaya Mimar Kemal Ortaokulunda, sınıf mevcutları ve derslik sayılarının yeterliliği dikkate alındığında, eğitim öğretim faaliyetlerinin tek blokta sürdürülmesinin mümkün olduğu değerlendirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan A blokun, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla, mevcut hizmet binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, öğrencilerin güvenliği ve blokların birbirinden fiziki olarak ayrılmasını sağlamak amacıyla bahçe düzenlemesi yapılacaktır. Bahse konu düzenleme kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaları söz konusu değildir. Müfettiş ve uzman teknik personel raporları doğrultusunda, öğrencilerimizin üstün yararı gözetilerek planlama ve uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaç olması halinde okul binalarının eğitim öğretim faaliyetleri dışında kullanılması mümkün değildir. Basında yer alan bazı iddiaların aksine, okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, fiziki açıdan yeterli olan B blokta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceklerdir."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi

Tam 3 saat hayattan koptu, şimdi eskisinden daha sağlıklı
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Her şey devre arasında belliymiş

Gecenin kahramanlarından bomba itiraf: Meğerse her şey belliymiş
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Kalbi 3 saat durdurularak, aort damarı değiştirildi

Tam 3 saat hayattan koptu, şimdi eskisinden daha sağlıklı
Rumen kaleci Radu, Türkiye'nin attığı golün şaşkınlığını üzerinden atamadı

Rumen kalecinin attığımız gole tepkisi öyle böyle değil
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler