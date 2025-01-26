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Kartalkaya'da yanan otelin mimarı serbest bırakıldı

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otelin mimarı Ali Bilir, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'da 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de olduğu 9 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Savcılık soruşturmayı genişleterek Ergül'ün Karacasu beldesinde bulunan Gazelle Resort Oteli'ni de incelemeye aldı. İncelemede ikinci otelde de aynı ihmallerin olduğu ortaya çıktı. Otele düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otelin genel müdürünün de bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'ı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15 oldu.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜR VEKİLİ ADLİYEYEDE

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İtfaiye Personeli İrfan Gazelle Müdürü Ahmet Demir, İç Mimar Ali Bilir'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi.

MİMAR SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden emekli mimar Ali Bilir (72), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kartalkaya'da yanan otelin mimarı serbest bırakıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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