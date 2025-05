Milyonda bir görülen rahatsızlık Eskişehirli çocuğun hayatını kararttı

Bir buçuk yaşındayken Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek ısırdı, 6 buçuk yıldır yatağa bağımlı kaldı

Mehmet Emir'in Annesi N.Ö.:

"Yıllardır her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz"

"Hortumla besleniyordu onu çıkarttık, hareketlenmeleri ve bizi algılamaya ve anlamaya başladı"

"Yürüyüp konuşabiliyordu, sivrisinek ısırdı ve o günden beri de bu halde"

Fizyoterapist Cemil Karadağ:

"Sivrisinek 5 kişiyi ısırıyor, ama içlerinden 1 kişi hastalığa yakalanıyor"

"20 senedir belki gördüğüm ikinci vaka"

Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, Mehmet Emin Özbakan'ın engelli pusetine bir an önce kavuşması için kolları sıvadı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce sağlıklı bir şekilde götürüldüğü Afyonkarahisar'daki bir cenaze töreninde Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılması sonucunda yatağa bağımlı hale geldi. Milyonda bir olan rahatsızlığa sahip talihsiz çocuk, çeşitli tedaviler ile hortumla beslenmekten kurtuldu, az da olsa hareket kazandı.

Özbakan 6 buçuk yıl önce ailesi tarafından, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bir cenazeye götürüldü. Burada bir sivrisinek tarafından uyurken ısırılan Mehmet Emir Özbakan, henüz 1 buçuk yaşındayken yatağa bağımlı hale geldi. Hortumla beslenmeye başlanan minik bebeğin, Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırıldığı ve beynine enfeksiyon yaydığı tespit edildi. Sinek ısırmadan önce oldukça sağlıklı ve hareketli olan Mehmet Emir'in hareketsiz kalması ailesini adeta hayatının şoku oldu.

Tedavilerde aşama kaydedildi

Daha sonra rahatsızlığı muayene edilen Mehmet Emir Özbakan, fizyoterapistlerce fizik tedavisine başlandı. Fizik tedaviler sayesinde hortumla beslenmekten kurtulan ve oldukça hareket kazanan 8 yaşında olan Mehmet Emir Özbakan, halen kafasını sabit tutmakta zorlanıyor. Bebek arabasının küçük geldiği Mehmet Emir, engelli pusetine ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 60 bin lira değerinde olan engelli pusetinin maliyetini, aile karşılamakta zorlanıyor.

"Yürüyüp konuşabiliyordu, sivrisinek ısırdı ve o günden beri de bu halde"

Oğlunun bu durumuna çok üzülen ve 6 buçuk yıldır iyileşmesi için uğraşan anne N.Ö., "Biz Emirdağ'a cenaze evine gitmiştik. Emir o zaman 1 buçuk yaşındaydı, yürüyüp konuşabiliyordu. Orada Emir'i bir sivrisinek ısırdı, sonrasında uyudu uyandı ve o günden beri de bu halde. Şu an 8 yaşında, yaklaşık 6 buçuk senedir her gün fizik tedaviye gidip geliyoruz. Bu hastalığın bir çaresini arıyoruz. Önceden yürüyüp konuşuyordu, normal bir çocuktu. Doktorlar sivrisinek ısırığının beynine enfeksiyon yaydığını ve ondan dolayı bu hale geldiğini söyledi. Tek çaresi fizyoterapistler ve fizik tedavi dediler. Tabii bu süreçte yine de ilerlemeler oldu. Burnundan hortumla besleniyordu onu çıkarttık. Onun dışında hareketlenmeleri de başladı. Bizi algılamaya ve anlamaya başladı. Her gün bu şekilde fizik tedaviye gelip gidiyoruz. Tabii ki o benim evladım, mecbur bakacağım ama keşke en azından bir tedavisi olsa diye uğraşıyoruz, bekliyoruz" dedi.

"20 senedir belki gördüğüm ikinci vaka"

Mehmet Emin Özbakan'ın fizik tedavisini gerçekleştiren Fizyoterapist Cemil Karadağ ise, "Hastamız bir sinek ısırığı sonucu ' Batı Nil Virüsü' hastalığına yakalanmış. 20 senedir belki gördüğüm ikinci vakadır. İlk vakada Hacettepe'de staj yaparken görmüştüm. Bu hastalık çok nadir görülen bir rahatsızlık. Hastamızın 1 buçuk yaşındayken bir sivrisinek ısırması sonucunda beyninde ensefalit dediğimiz iltihaplanma sonucunda hareket merkezi etkilenmiş. Tabii ilk geldiğinde benimle irtibata geçtiler. Ben olayı daha önceden bildiğim için dedim tamam, ben alırım vakayı. Bu süre zarfında tabii ki bir sürü sıkıntıları vardı sistemik olarak. Onları halletmeye çalıştık en önce. Başını tutamıyordu ve hiçbir şekilde hareket yoktu, tamamen bu şekildeydi. Tıpta bunun çaresi var mıdır, şu an için bildiğim kadarıyla yok. Benim bildiğim bu vaka Eskişehir'de ilk kez görülüyor. Emir yaklaşık 6 buçuk senedir buraya geliyor. İlk geldiğinde 1 buçuk yaşındaydı, şu an 8 yaşında. Biz yine fizik tedavi açısından eklem hareket açıklığını korumaya çalışacağız, en önemli amacımız bu. 2024 yılında Türkiye'de 6 tane Batı Nil Virüsü vakası olduğu tespit edilmiş. Normalde bu hastalık şöyle bulaşıyor: bu virüsü taşıyan bir sivrisinek 5 kişiyi ısırıyor ama içlerinden 1 kişi hastalığa yakalanıyor. Yani sadece virüs taşıyan sinek 5 kişi ısırdığında o ısırdığı kişilerden birinde görülme ihtimali var" ifadelerini kullandı.

"İnşallah birkaç gün içerisinde de pusetlerimizi alabiliriz"

Mehmet Emin Özbakan'ın engelli pusetine bir an önce kavuşması için kolları sıvayan Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl ise şöyle konuştu;

"Bu güzel aileyle yakın zamanda tanıştık, konuştuk. 'Bizim bir pusete ihtiyacımız var' dediler. Mehmet Emir maalesef bir sivrisinek nedeniyle ve onun yaymış olduğu mikrop nedeniyle bu hale gelmiş. Normalde konuşabilen, iyi olan çocuğumuz 1 buçuk yaşından beri yatağa bağımlı bir şekilde kalmış. 6 buçuk yıldır da bir tedavi görüyormuş. Ailesi tedaviye gidip gelirken bebek arabası kullanmışlar. Ama bebek arabası da artık küçük gelmeye başlayınca annesi bir şekilde bize bu sıkıntıyı belirtti. Öyle olunca dedim ki, 'Bebek arabası sıkıntı olmayacak mı?' Sonra annemiz dedi ki, 'Aslında bir engelli puseti var ama fiyatı çok pahalı.' Euro bazlı geldiği için tabii, o yüzden. Öyle olunca biz de bir araştırma içerisine girdik. Dün itibariyle de böyle bir kampanya başlattık. Dedik ki, 'Emir'in pusete ihtiyacı var.' İşte 60-65 bin civarında, yaklaşık olarak 1.70 boylarına gelene ve 60-70 kilo olana kadar onu rahatlıkla kullanabilir. En azından 10 yıl idare edebilir yani. Şu an kampanya konusunda bize güzel geri dönüşler oluyor. Allah herkesten razı olsun. İnşallah birkaç gün içerisinde de pusetlerimizi alabiliriz hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte. Sonra da Emir rahat rahat gidip gelebilir tedavisi için. Buradan da bir kez daha duyarlı olan herkese çok teşekkür ediyorum."