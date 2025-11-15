Milli Yüzücü Jasmin Arslan, Macaristan'da Rekor Peşinde

İZMİRLİ milli yüzücü Barış Arslan'ın kızları Jasmin (13) ve Juliet (10), küçük yaşta başladıkları yüzme sporunda dikkat çeken başarılara imza atıyor. Birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Jasmin Arslan, uluslararası yarışlarda da adını duyurdu. Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 50 metre serbest yüzmede 27,66'lık derecesiyle 1'inci olan Jasmin, şimdi 29-30 Kasım tarihlerinde Macaristan'da yapılacak Central European Countries Meet yarışına, Yıldızlar Milli Takımı ile katılmaya hazırlanıyor.

İzmir'de yaşayan Atletico Spor Kulübü Başkanı ve milli yüzücü Barış Arslan ile eşi Yasemin Arslan'ın kızları Jasmin ve Juliet, babalarının izinden giderek yüzme sporuna yöneldi. Babasının antrenörlüğünde 3 yaşında yüzmeye başlayan Jasmin, birçok Türkiye şampiyonlukları elde etti. Ardından Türkiye'yi temsil etmek için gittiği Bulgaristan'daki Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olarak dönen Jasmin, şimdi de en küçük milli yüzücü olarak 29-30 Kasım tarihlerinde Macaristan'da yapılacak Central European Countries Meet yarışına, Yıldızlar Milli Takımı ile katılmaya hazırlanıyor.

'MACARİSTAN'DA REKORU KIRMAK İSTİYORUM'

Birçok Türkiye şampiyonlukları bulunduğunu aktaran Jasmin Arslan, "Katıldığım hem ulusal hem de uluslararası yarışmalarda yaklaşık 100'e yakın madalyam var. Uluslararası olarak Bulgaristan'da 50 metre serbest yüzüşü 27 saniye 66 salise ile bitirerek Balkan şampiyonu oldum. Şu anda en küçük milli takım yüzücüsü oldum ve 29-20 Kasım'da Central European Countries Meet Yıldızlar Milli Takımı ile Macaristan'a yarışa gideceğim ve Türkiye'yi temsil edeceğim. Bu yarışmanın rekoru ise 26 saniye 90 salise ben ise bu rekoru kırmak istiyorum. En büyük hedefim ise Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF)'e daha sonra da olimpiyatlara katılmak" diye konuştu.

Juliet Arslan ise 7 yaşından itibaren yüzmeye başladığını söyleyerek, "Ablam ve babam zaten yüzüyordu. Ben de onlara bakarak başladım. Yüzmek güzel ama çok zor. Ben de yavaş yavaş yarışmalara katılmaya başladım. İleride de antrenör almak istiyorum" dedi.

'EVDE DE TATLI BİR REKABET YAŞANIYOR'

İki kızının küçükken suya yatkınlığını görerek yüzmeye teşvik ettiğinin altını çizen Atletico Spor Kulübü Başkanı ve Milli Yüzücü Barış Arslan, "Her iki kızım da hevesle bu yüzmeye başladı. Daha sonra bu disiplin onların hayatında bir spor haline geldi, başarılar elde etmeye başladılar. Yüzme sporu sabahı akşamı olamayan zor bir süreç. Sosyal yaşamdan her daim fedakarlık etmek zorunda kalınan bir alan. Ayrıca yoğun antrenman döneminde stresle başa çıkmak çocukları zorlayan bir süreç. Bir baba olarak kızlarımı antrene etmek daha da zor. Ancak gelinen noktada ise kızlarımla gurur duydum. Onları bir baba olarak çok erken saatlerde yataklarından kaldırmak zor. Baba ile antrenör figürünü de zaman zaman ayırabilmek de zor bir serüven" dedi.

Kızı Jasmin'in yaşını doldurur doldurmaz Milli takıma giren en küçük yüzücü olmasının kendileri için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Arslan, "Birçok Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri var. Yolun çok başında bunları başarması daha büyük hedeflerimizin olmasını sağlıyor. Juliet ise yeni başladı ancak daha sağlam ve güçlü geliyor. Küçük yaşına ve boyuna rağmen çok güzel ilerliyor. Onu önünde çıtası olarak ablası var. Hedefi ablasını geçmek oluyor, bu nedenle evde de tatlı bir rekabet yaşanıyor. Şu an Juliet, ablasının derecelerini kendisine baraj olarak belirlemiş durumda. Onun hırslanması bizim işimizi de kolaylaştırıyor" diye konuştu.

'İKİ KIZIMI DA OLİMPİYATLARDA GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM'

Anne Yasemin Atasu Arslan ise çocukluğunda 3 yıl boyunca yüzme sporu ile ilgilendiğini belirtip, "Ancak ara vermek durumda kaldım ve içimde ukde kaldı. Eşim yüzmede milli sporcu olduğu için kızlarımızı da bu spora yönlendirdik. Aile olarak büyük bir emek verdik. Her zaman antrenmana gelmeleri, iyi beslenip, iyi uyumaları gerekiyor. Özellikle yarışlardan önce daha dikkatli beslenmeleri gerekiyor. Bu kısıtlamalar bazen anne olarak beni de zorluyor ama yarış sonrası onları mutlu ederek, ödüllendirip ne isterlerse yemelerine izin veriyorum. Jasmin güzel başarılar elde ediyor, küçük kızım Juliet de onu örnek alıyor. Hamileyken dahi 2028 olimpiyatlarında kızımın yüzmesinin hayalini kuruyordum. Bir manifest yaptık. Bu nedenle her iki kızımı da olimpiyatlarda görmeyi çok isterim" dedi.