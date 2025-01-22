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Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

Milli yas ilanının ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete seslenişte, Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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