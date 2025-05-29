Milli Savunma ve Tarım Bakanları Koordinasyon Toplantısı

Milli Savunma ve Tarım Bakanları Koordinasyon Toplantısı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, bakanlıklar arası iş birliği ve koordinasyonu geliştiren bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Yumaklı, Güler'e orman yangınlarıyla mücadeledeki destekleri için teşekkür etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'i Bakanlığımızda misafir ederek, Bakanlıklarımız arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza, nazik ziyaretleri ve orman yangınlarıyla mücadelede verdikleri güçlü destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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