Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye ve Japonya ile Savunma İşbirliği Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlıktan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin planlandığını bildirdi.

???????Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır." yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye yönetiminin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarının son durumuna ilişkin sorular üzerine ise şunları söyledi:

"Türkiye ile Suriye arasında 13 Ağustos 2025'te 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştır. Bu anlaşma, Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut işbirliğini hedeflemektedir. Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığının talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

Diğer yandan, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, işbirliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir."

Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile görüşme

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Japonya Savunma Bakanı ile bir araya gelmesine dair sorular üzerine, "Sayın Bakanımızın misafiri olarak ülkemize gelen Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile 19 Ağustos'ta ikili işbirliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir." bilgisini verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel işbirliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulduğunu belirten Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Tarihi bağlara ve karşılıklı saygıya dayanan köklü bir dostluğa sahip olan Türkiye ve Japonya arasında samimi ve yapıcı bir atmosferde paylaşılan görüşler ve değerlendirmeler; iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak, önümüzdeki dönemde savunma alanındaki diyalog ve işbirliğimizi daha da güçlendirecek, halklarımızın yararına somut adımlar atılmasına vesile olacaktır."

(Bitti)