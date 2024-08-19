Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Başbakanı tarafından kabul edildi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi. Güler ve Kalın ayrıca Malezya Savunma Bakanı ile görüştü ve Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği Malezya ziyaretinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, MİT Başkanı Kalın ile birlikte Malezya'ya resmi ziyarette bulundu.
Başbakanlık Resmi Konutu'nda Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin'in karşıladığı Güler ve Kalın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni de ziyaret eden Güler ve Kalın, Büyükelçi Emir Salim Yüksel'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.