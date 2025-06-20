Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Malatya'da

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'ya yaptığı ziyarette valilik, büyükşehir belediyesi ve 2'nci Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malatya'da ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilikte tören mangasını selamladıktan sonra Vali Seddar Yavuz'u ziyaret eden Bakan Güler, kente ilişkin bilgiler aldı. Bakan Güler'e ziyareti esnasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, AK Parti milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal eşlik etti. Valiliğin ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret Bakan Güler, daha sonra 2'nci Ordu Komutanlığı'na geçti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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