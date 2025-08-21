Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Spruds ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile Ankara'da bir araya geldi. Törenin ardından iki bakan basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Spruds'u, Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Spruds, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel