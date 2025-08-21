Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Spruds ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Spruds ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile Ankara'da bir araya geldi. Törenin ardından iki bakan basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Spruds'u, Bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Spruds, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı

Okulların açılmasına kısa bir süre kala Valilik'ten kritik talimat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.