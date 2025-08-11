Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bakanı ile Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Ankara'da bir araya geldi ve görüşme hakkında açıklamalar yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi

Türkiye'nin en sıcak ili! Termometreler 46,6'yı gösterdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.