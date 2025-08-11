Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü.