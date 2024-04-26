Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaparak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Ayrıca yeni Girne Asker Hastanesi'nde de incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlere devam ediyor.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemede bulunarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Daha sonra yapımı devam eden yeni Girne Asker Hastanesi'ne giden Güler ve komuta kademesi, hastaneye ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler İnceleme Kıbrıs Girne Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Hangi ilde, ilçede çekiliyor? 26-27 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Adana Demirspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Adana Demirspor GS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Muslera sakatlandı mı? Muslera Adana Demirspor maçında sakatlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yaptı? Ben Bu Cihana Sığmazam neden bitiyor, 2. sezon devam edecek mi? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Yeni müfredatta neler var, hangi konular müfredattan çıkarıldı?? İntegral kaldırıldı mı? İntegral müfredattan çıkarıldı mı? Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! 26 Nisan Adana Demirspor GS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Mesut Komiser döndü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'a geri döndü mü? Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 27 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 65. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Nisan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title