Bakan Güler, Ikby Başkanı Barzani ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Antalya'da IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Diplomasi Forumu için Antalya'ya gelen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: ANKA