Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile Görüştü

IKBY BAŞBAKAN YARDIMCISI TALABANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile gittiği Erbil'de temaslara devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.