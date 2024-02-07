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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile dün gittiği Irak'ta temaslarına bugün de devam ediyor. Güler bugün Erbil'de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Dün akşam Bağdat'tan Erbil'e geçen Bakan Yaşar Güler, IKBY Bölge Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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