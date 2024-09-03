Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eğitim Yılı Açılış Törenine Katıldı

EĞİTİM YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Isparta'da konuşlu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına giderek eğitim yılı açılış törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki komutanlar, en zorlu görevleri başarıyla yerine getiren komandolarla bir araya gelerek yeni eğitim yılında başarılar diledi.