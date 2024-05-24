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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Hazırlıklarını Denetledi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi. Denetleme sırasında Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer komutanlar eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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