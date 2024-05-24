Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Hazırlıklarını Denetledi

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş