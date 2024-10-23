Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ tesislerine gelerek basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar, bunların peşini bırakmayacağız ve yapılanların acısını misliyle çıkaracağız, bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hain terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ tesislerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güler, saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğuna işaret eden açıklamalarda bulundu.
Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:
Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanların acısını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Güncel PKK
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar.