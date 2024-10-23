Üye Girişi
Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ tesislerine gelerek basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum; en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar, bunların peşini bırakmayacağız ve yapılanların acısını misliyle çıkaracağız, bunu herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hain terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ tesislerine geldi. Yapılan incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güler, saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın olduğuna işaret eden açıklamalarda bulundu.

Bakan Güler şu ifadeleri kullandı:

Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanların acısını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Güncel PKK

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak

Bahçeli'den terör saldırısına ilişkin ilk açıklama
500

Yorumlar (8)

Sogun Nn:

ne cezası meclise davet ediyorsunuz.

13
1
yanıtYanıtla
Ahmet Korkmaz:

Akıllanmıyorlar ne demek lan teröristle uzlaşılmalı mı demek istiyorsun

1
0
yanıtYanıtla
Vahit Tutal:

Daha kimin yaptığını bilmeden kimse üstlenmeden böyle bir açıklama gereksizdi

1
0
yanıtYanıtla
Murat Kara:

daha dün zeytin dalı uzatmıştınız

1
0
yanıtYanıtla
Osman Salih Aydın:

bu işte bi terslik var sayın bakan

1
0
yanıtYanıtla
serdar kocakaya:

hemen de fail çıktı... Türkiye'de her şey tıkır tıkır işliyor... millet yemiyorda yiyor işte...

1
0
yanıtYanıtla
Nurullah Akarslan:

vefa jy savaş ozcan bu şahıslarda akıllanmıyor

0
0
yanıtYanıtla
Ümit TV:

akıl bırakmayacaksın ki gereken ceza o şekilde verilir

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu? Instagram, Twitter, YouTube bant daraltma nedir? Mossad nedir, kimdir? TRT 1 canlı maç izle! ATALANTA CELTİC CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Milli Yas ilan edilecek mi (TUSAŞ)? MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi neden yok, Leyla Aşk Adalet yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Galatasaray Elfsborg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Elfsborg geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.