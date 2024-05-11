Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Aksaz Deniz Üs Komutanlığında İncelemelerde Bulundu

(ANKARA) Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki heyetle birlikte Aksaz Deniz Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak üzere Marmaris'e gitti. Bakan Yaşar Güler, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na da giderek burada inceleme ve denetlemelerde bulundu.