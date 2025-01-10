Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li Yetkili John Bass ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile bir araya geldi. Görüşme, her iki ülkenin savunma iş birliği konularını masaya yatırdı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile görüştü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel