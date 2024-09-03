Milli Savunma Bakanı Isparta'daki Askeri Birlikleri Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Isparta'daki askeri birliklere ziyarette bulundu.

Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Isparta'ya geldi.

Güler'i, Süleyman Demirel Havalimanı'nda, Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen karşıladı.

Yaşar Güler ve beraberindekiler, daha sonra askeri birlikleri ziyaret etti.