Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Güler, Suriye'deki yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ YÖNETİMİN YAPACAKLARINI GÖRMEK GEREK"

Güler, "Esad'ı deviren yeni yönetim; ilk açıklamasında tüm hükümet kurumlarına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara saygı göstereceğini açıkladı. Ayrıca, kimyasal silah tespit etmeleri hâlinde elde edecekleri bilgileri şeffaf şekilde Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bildireceklerini özellikle ifade ettiler." dedi. Güler, yeni yönetimin yapacaklarını görmek ve onlara bir şans vermek gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

"YENİ YÖNETİM TALEP EDERSE ASKERİ DESTEK SAĞLANABİLİR"

Güler, halihazırda birçok ülke ile Askerî Eğitim ve İş Birliği Anlaşması'nın bulunduğuna dikkat çekip "Yeni yönetimin talep etmesi durumunda gerekli desteği sağlamaya hazırız" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ GELİR KAYNAĞINDAN MAHRUM KALDI"

"ABD'nin Suriye'de bugüne kadar belli bir tutumu vardı ancak ortam değişti" diyen Güler, "Artık herkes istese de istemese de ortaya çıkan gerçekliği kabullenmek zorunda. Nitekim, PKK/ Ypg'nin ana gelir kaynaklarından biri olan ve petrolün ana bölgesi Deyrizor muhaliflerin kontrolüne geçti. Şu anda PKK/ Ypg terör örgütü bu gelir kaynağından mahrum kaldı." diye konuştu.

"ÖRGÜT PARASAL KONUDA CİDDİ SIKINTIYA GİRDİ"

TUSAŞ saldırısı sonrası düzenlenen operasyonlarla Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere kaynak sağlayan tesislerin vurulduğunu kaydeden Güler, "Örgüt şu anda parasal konuda çok ciddi sıkıntıya girdi. Ayrıca Esad'ı deviren yeni yönetimin vermiş olduğu mesajlara dikkat edersek ülkede kapsayıcı rol oynayacaklarını açık açık ifade ettiler." ifadelerini kullandı.

"YENİ DÖNEMDE KENDİLERİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Suriye'deki terör örgütünün elebaşı Ferhat Abdi Şahin kendi televizyonuna yaptığı açıklamada "Biz yeni yönetimle anlaşıyoruz. Suriye'de bulunduğumuz alanlarda yeni Suriye bayrağından başka bayrak dalgalandırılmayacak" mesajını hatırlatan Güler, "Bu mesaj, terör örgütünün yeni dönemde kendini kurtarmaya yönelik bir arayış içerisinde olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"PKK/YPG'NİN TEK BAŞINA HAREKET ETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"PKK/YPG terör örgütünün artık tek başına hareket etmesine ve kendisine alan açmasına ne Suriye halkının, ne yeni yönetimin ne de bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir" açıklamasında bulunan Güler, "Öncelikli konumuz PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesidir. Bunu ABD'li dostlarımıza da açık ve net şekilde ifade ettik. Onların da pozisyonlarını tekrar değerlendirmelerini bekliyoruz." dedi.