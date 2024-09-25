Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta Esnafı Ziyaret Etti

GÜLER, ŞIRNAK'TA ZİYARETLERDE BULUNDU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerin ardından Şırnak sokaklarında esnafı ziyaret etti. Şırnak Valiliği ile Şırnak Belediyesi'ni de ziyaret eden Güler, Şırnak Valisi olarak atanan Birol Ekici'ye çalışmalarında başarılar dilerken, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan da kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.