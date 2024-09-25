Milli Savunma Bakanı Güler, Şırnak'ta Esnafı Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında yaptığı incelemelerin ardından esnafı ziyaret etti ve Şırnak Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı.
GÜLER, ŞIRNAK'TA ZİYARETLERDE BULUNDU
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerin ardından Şırnak sokaklarında esnafı ziyaret etti. Şırnak Valiliği ile Şırnak Belediyesi'ni de ziyaret eden Güler, Şırnak Valisi olarak atanan Birol Ekici'ye çalışmalarında başarılar dilerken, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan da kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.