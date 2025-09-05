Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne Katıldı

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne ve Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katılmak ve inceleme, denetlemelerde bulunmak üzere Konya'ya gitti. Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Yaşar Güler'e, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik etti.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Yaşar Güler, personele hitap ederek yeni eğitim ve faaliyet yılında başarılar diledi. Güler, törenin ardından Şehit Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın Müşterek Hava Savunma Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde Bakan Yaşar Güler'in beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in yanı sıra merkeze adı verilen şehidin ailesi de yer aldı.