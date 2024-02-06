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Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Başbakanı Sudani ve Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile bir araya geldi. Sudani görüşmede, 'Irak topraklarının saldırı için kullanılmasını önlemek amacıyla sınırda geniş çaplı güvenlik önlemeleri alındı' dedi. Güler, Türkiye'nin Irak ile iş birliği ilişkilerini sürdürme arzusu dile getirerek terörle mücadele alanında güvenlik iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

- Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Başbakanı Sudani ve Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

BAĞDAT - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile bir araya geldi. Sudani görüşmede, "Irak topraklarının saldırı için kullanılmasını önlemek amacıyla sınırda geniş çaplı güvenlik önlemeleri alındı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bağdat'ta temaslarına başladı. Bakan Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki komşu ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.

Başbakan Sudani Irak'ın komşu ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de güvenlik ilişkilerinin olduğunu ifade etti, ziyaretin iki ülke arasında güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ve daha fazla koordinasyon sağlaması için önem arz ettiğini vurguladı. Irak topraklarının komşu ülkelere saldırı için kullanılması konusunda ülkesinin anayasal prensiplere bağlı kaldığını aktaran Sudani, "Irak topraklarının saldırı için kullanılmasını önlemek amacıyla sınırda geniş çaplı güvenlik önlemeleri alındı" dedi. İstikrarın önemine vurgu yapan Sudani, Basra şehrinin Büyük Fav Limanı'nı Türkiye'nin güney sınırına bağlayan demiryolu ve otoyol projelerini içeren stratejik Kalkınma Yolu projesinin önemine değindi.

Terörle mücadele alanında iş birliği vurgusu

Milli Savunma Bakanı Güler ise Başbakan Sudani'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Güler, Türkiye'nin Irak ile iş birliği ilişkilerini sürdürme arzusu dile getirerek terörle mücadele alanında güvenlik iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin stratejik Kalkınma Yol projesini önemsediğini kaydeden Güler, söz konusu projenin Irak, Türkiye ve komşu ülkelerin kalkınmasını ve refahını sağlayacak umut verici projelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Reşit ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile de bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülkenin güvenliğine ve istikrarına hizmet edecek şekilde, özellikle güvenlik ve istihbarat alanlarında ikili ilişkileri geliştirme ve güçlendirme yolları ile ortak iş birliği imkanları ele alındı. İki ülke arasındaki su paylaşımı ile ticari ilişkilerin, Irak ve Türk halkın ortak çıkarlarını güvence altına alacak şekilde geliştirilmesi, ayrıca Filistin'deki gelişmeler masaya yatırıldı. Irak'ın Filistin halkına desteğinin süreceğini vurgulayan Irak Cumhurbaşkanı Reşit, Türkiye'nin Filistin halkına desteğine ve yardımına övgüde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğini desteklediğini belirtti, iki dost halkın ortak çıkarlarını gözetecek şekilde çeşitli alanlarda iş birliği ve ortak koordinasyon ilişkilerinin güçlendirilmesini arzuladığını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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