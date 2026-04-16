Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Kayseri'de 'Havacılık Paneli ve Resim Sergisi'nin açılışına katıldı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri'de "Havacılık Paneli ve Resim Sergisi"nin açılış programına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Havacılık Paneli ve Resim Sergisi"nin açılış programında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sebebiyle derin üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunan Ayhan, "Bu hadiseyi değerlendirirken aslında yakından takip ettiğim, Kayseri Valiliği himayesinde, belediyelerin destekleri ve iş insanlarının katkılarıyla yürütülen ERVA (Erdemlerimizle Varız) Projesi'nin, adeta bu işin panzehri olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizi, sosyal hayat ile barışık, sosyal medya ve teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp, adapte eden ve geçmişte olduğu gibi birlikte büyüyen, birlikte inşa eden gençler yetiştiren bir proje olduğunu ayrıca Türkiye'de de örnek bir proje olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Ayhan, Kayseri'nin cömert, pratik ve iletişime açık bir kent olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Havacılıkta ve karada burası aslında bir vizyon. 2'nci Hava Bakım Fabrikamız ve 2'nci Ana Bakım Fabrikamız burada. Biri hava, diğeri kara araçları. Ecdadımız nasıl 100 yıl önce buraya temel atmış ve bugüne getirmişse, Allah razı olsun o günden bugüne ecdadımızı da hayırla yad ediyoruz, yine aynı şekilde ecdadın torunları olarak bizler de daha modern, büyük, gelişen ve büyüyen savunma sanayimizin de ruhuna uygun ikinci bir Ana Bakım Fabrikamızı Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte inşa edeceğiz. Kayseri, burada merkez olacak."

Program, açılışı yapılan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.