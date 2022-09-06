Milli mühimmatlarla ihracatta tam isabet

Türkiye'nin milli mühimmatlarının üreticisi ROKETSAN, ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor. Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, AA muhabirine, Polonya'nın, NATO müttefiki olarak Türkiye'nin dost ilişkilerinin çok hızla ilerlediği ve özellikle savunma alanındaki iş birliklerinin de büyük potansiyel içerdiği ülkelerden olduğunu söyledi.

NATO ve Avrupa ülkesi olması dolayısıyla Polonya ile iş birliğine çok önem verdiklerini dile getiren İkinci, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde diplomatik seviyedeki ilişkilerin yükselişine bağlı olarak savunma sanayisi konusunda da çok ciddi iş birlikteliği potansiyeli var. Bu potansiyeli reel başarılara çevirmek için gayret gösteriyoruz. Sayın Savunma Bakanımız buradaydı. Sağ olsun bizi bu konuda onlar da destekliyor. Savunma Sanayii Başkanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Bizler de ROKETSAN olarak aslında Polonya'yı sadece bir pazar olarak değil iş birlikteliği yapılabilecek bir Avrupa ve NATO müttefiki olarak görüyoruz. Bu kapsamda da burada savunma iş birliği anlaşması imzaladık. Bu anlaşmayla Polonya Savunma Bakanlığı ile ROKETSAN arasında bir savunma iş birliği protokolü hayata geçmiş oldu. Bundan sonraki aşamalarda çok hızlı şekilde Türkiye ve Polonya arasındaki ilişkilerin artışına bağlı olarak bizler de burada ürünlerimizle yer almak gayesindeyiz. Özellikle akıllı mühimmatlarımız, SİHA'larda kullanılan akıllı mühimmatlarımız, son derece yoğun ilgi çekiyor. Topçu sistemlerimiz 122, 230, 300 ve Khan/Bora füzemiz Polonya tarafından ilgi gören ürünlerden. Bunlarla ilgili inşallah gelecekte bu fuarı da kullanarak çok güzel bir potansiyel yakalama hedefindeyiz."

İhracat gelirleri AR-GE ile yeni ürünlerin kapısını açıyor

ROKETSAN'ın dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi şirketi arasına hızlı bir giriş yaptığına işaret eden İkinci, bu başarının altındaki en büyük etkenin ihracattaki artış olduğunu vurguladı.

Şirketin ihracatının toplam gelirleri içerisindeki payının yüzde 30'u geçtiğini bildiren İkinci, ihracat faaliyetlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hedefimiz bunu hızla yüzde 50'ye tamamlamak. Bugünlerde yaptığımız atılımla da bunu çok kısa süre içerisinde sağlayacağımızı değerlendiriyoruz. Savunma sanayisinde Türk ürünlerine olan ilgi ve bu konudaki taleplere bağlı olarak ROKETSAN da çok ciddi bir ihracat ivmesi içerisinde. İhracattan elde ettiğimiz gelirlerin tümünü kendi silahlı kuvvetlerimizin kullanımına yönelik AR-GE faaliyetlerine ayırıyoruz. Bu açıdan baktığımıza ihracat taze kan, kaynak olarak savunma sanayisini besleyeceği için çok değerli. ROKETSAN da bu konudaki çalışmalarına hız vermiş durumda. Yaklaşık 2 yıldır yapmış olduğumuz hızlı hamlenin sonuçlarını almaya başladık. Bundan sonrasında da aslında dünyadaki konjonktürel gelişmelere bağlı olarak özellikle ROKETSAN'ın güdümlü ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin dünyada çok ciddi bir ihracat potansiyeli sağlayacağını ve büyümeye çok ciddi katkı sunacağını değerlendiriyoruz. Bu anlamda baktığınızda 2022 bizim için ihracat açısından beklediğimizden çok daha iyi bir oldu. İnşallah bunun sonuçlarını yıl sonunda göreceğiz. Aynı zamanda 2023, 2024 için de çok ciddi atılımlar ve iş birliktelikleri hayata geçiriyoruz. Bunu aslında önümüzdeki dönem içerisinde hızla yükselen bir ivmeyle Türk savunma sanayisi ihracatının artışının ayak izleri olarak düşünebiliriz."

SİHA'lar için üretim kapasitesi artıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) ana silah sistemlerinin ROKETSAN tarafından üretildiğini ifade eden İkinci, SİHA'ların ihracatına bağlı olarak bu alandaki üretim kapasitesini artırdıklarını bildirdi.

Uzun zamandır bu konuda yatırım yaptıklarına dikkati çeken İkinci, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl içerisinde hayata geçireceğimiz, açacağımız yeni altyapılarımızla bu potansiyeli çok hızlı şekilde kullanacak aşamaya geleceğiz. Şu anda ürünlerin teslimatı ve üretilmesi konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Ancak pazar çok hızlı büyüyor. Özellikle ihracat pazarımız çok hızlı büyüyor. Bu pazarın ihtiyacına karşılık verecek yatırımların hepsini peyderpey ROKETSAN olarak hayata geçiriyoruz. Bu hazır kapasite aslında hem ihracat anlamında hem de dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı karşılama noktasında Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü gösteren çok ciddi bir yatırım hamlesi olarak hayata geçiriliyor. ROKETSAN özellikle ihracatındaki artışlara bağlı olarak hem kendi üretim kapasitesini hem de AR-GE faaliyetlerini, buradan gelen kaynakla, ciddi şekilde arttırıyor."