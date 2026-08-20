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Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'ni 7 ayda 76 bin 911 kişi ziyaret etti

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'ni 7 ayda 76 bin 911 kişi ziyaret etti
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Sivas'ta Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Atatürk ve Kongre Müzesi, 2026 yılının ilk 7 ayında 76 bin 911 ziyaretçiyi ağırladı. Milli mücadele döneminde 108 gün karargah olarak kullanılan müze, kültürel mirası koruma ve kentin sosyo-kültürel hayatına katkı sağlamaya devam ediyor. 4 Eylül etkinlikleriyle ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

CUMHURİYET'in temellerinin atıldığı 4 Eylül Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Atatürk ve Kongre Müzesi'ni 7 ayda 76 bin 911 kişi ziyaret etti.

Sivas'ın kültür turizminin önemli duraklarından biri olan ve milli mücadele döneminde 108 gün boyunca karargah görevi üstlenen Atatürk ve Kongre Müzesi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2025 yılında 115 bin 50 kişinin ziyaret ettiği müzeyi, 2026 yılının ilk 7 ayında 76 bin 911 kişi gezdi. Atatürk ve Kongre Müzesi, milli mücadele dönemine ait tarihi izlerin yaşatıldığı bir mekan olmanın ötesinde, kültür ve sanat etkinlikleriyle de kentin sosyo-kültürel hayatına katkı sağlıyor. Vatandaşlar ve bağışçılar tarafından müzeye kazandırılan tarihi eserler de kentin kültürel mirasının korunmasına katkı veriyor. Bağış yoluyla envantere dahil edilen eserler, Sivas'ın geçmişine ışık tutarken gelecek kuşaklara aktarılacak önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl düzenlenen 4 Eylül etkinlikleri de kentin tarihi kimliğinin tanıtılmasına katkı sağlıyor. Milli mücadele döneminde Sivas'ın üstlendiği rolün ön plana çıkarıldığı etkinliklerle, kentin milli mücadele merkezi kimliğinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Etkinlikler kapsamında kentte oluşan ziyaretçi hareketliliğinin, müze başta olmak üzere tarihi mekanlara olan ilgiyi de artırması bekleniyor. Temmuz ayı sonunda 76 bin 911 ziyaretçiye ulaşan Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nin, yılın kalan aylarında gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçi sayısını daha da artırması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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