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Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için müfredat taslağını yayınladı

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Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını yayınladı. 1 haftalık askı sürecinin ardından eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek taslağa son şekli verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu. Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

"SON 1 YILIN DEĞİL 10 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU"

MEB müfredat taslağı kamuoyu ile paylaşıldı. Bakan Tekin'in aktardığına göre bugün askıya çıkan yeni çalışmada "Bütünleşik Eğitim Modeli" benimsenecek. Öğrenciler; fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak desteklenecek. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen müfredatın sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

"MÜFREDATTA YÜZDE 35'LİK SEYRELTMEYE GİTTİK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mevcut müfredatın konu yoğunluğuna dikkati çekti ve müfredatı yetiştirmek için haftalık ders saatlerini artırmak yerine, konularda sadeleştirmeye gittiklerini açıkladı. Tekin, ""Ders saatlerinde bir değişiklik yok, konularda sadeleşme var. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme içine girdik." dedi.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müfredat hazırlık sürecinde, çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldığı, toplantılar düzenlediği ve bütün bu birikimin geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındığı ve bu verilerin sistematik hâle getirildiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağını yayınladı

ÇALIŞMALARA 206 AKADEMİSYEN, 700'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRETMEN KATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendiği, 260 akademisyen ve 700'ün üzerinde de öğretmenin bu toplantılara sürekli katıldığı belirtildi. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' yeni müfredat taslağını yayınladı

GÖRÜŞLERİN ARDINDAN SON HALİNİ ALACAK

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak. Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

YENİ MÜFREDAT TASLAĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (37)

JY:

DIN VE KURAN ILE ILGILI TUM DERSLERI MUFREDETDAN CIKARILMALI DAHA COK MATEMATIK, FEN BILIMLERI, FRLSEFE, BILIGISAYAR BILIMLERI VE PROGRAMLAMA VE YABANCI DIL DERSLERI VERILMELI. DINI AILELER EVDE ISTEDIGI KADAR OGRETSIN. OKUL BILIM OGRENME YERIDIR DIN DEGIL.

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Ahmet YILMAZ:

Sana göre öyle dir zira bana göre değil okulda da doğruluk dürüstlük vatan sevgisi bayrak sevgisi ahlaklı olmak öğretilmeli ancak bunu öğreten öğretmen önce vatan sevmeli bayrak sevmeli ahlaklı olmalı hatamı helali bilmeli ki etkisi tesiri olsun bir rol model bir kahraman olabilsin zira bir mayıslarda ve çeşitli günlerde çeşitli sendikal faaliyetler şemsiyesi altında bayrağa vatana Türk töresine örfüne beslenen kim ve öfkenin sloganlarla nasıl kusulduğunu en iyi öğretmenler gösterdi bana 30 yılldır aktif devam eden kamu görevim sırasında

yanıt42
yanıt15
Hsn:

Yine çıktı piyasaya papağan gibi aynı şeyleri söylüyor.Din dersinde zaten din dersi verilmiyorki gelenek göreneklerden bahsediliyor,ayrıca Din dersi olması diğer dersleri engellemiyor ki alakasız alakasız yorumlar yapıyorsun.Din i okulda öğretme orada burada öğretme peki din bilgisi nerede verilecekti aileler nerede öğrenip evde nasıl öğretecek?Konuşuyorsun ama hep boş

yanıt33
yanıt6
Goethegitme:

Cok sevdigin avrupada kreşler kiliselere bağlı

yanıt22
yanıt7
SELÇUK GÜNDOĞDU:

Din demiyelimde değerler eğitimine katkı verecek dersler verilebilir

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JY:

YALAN YAZMA AVRUPA'DA EGITIM KILISEYE FILAN BAGLI DEGIL.

yanıt3
yanıt5
Benim Kkk:

On numara

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YalancıSavar:

okul eğitim öğretim yeridir bilim vs üniversitelerde fakülteler de yükse okullarda öğrenilir. çocuk daha temel eğitimi almadan bilimi nasıl öğrenecek. Din dersleri, bilgiler aynı zamanda ahlak görgü saygı sevgi gibi hayatta her yaşta lazım olacak değerleri öğretir. Memkeletteki her öğrenci bilim adamı zaten olamaz. herkes başka meslekelre dallara ayrılır ama hangi mesleğe hangi dalda olursa olsun önce sevgi saygı ahlak lazım.... Bunu da Din derslerinde öğrenirler

yanıt0
yanıt0
Burak ERGÜL:

Müslüman öğrenciler için İslam dersi getirilip itikad , amel , ahlak öğretilir ve din kültürü adındaki yüzeysel ders inşaAllah kaldırılır. Müslüman olmayanlar da dilerse İslam dersi diler dinin kültürü adlı dersi alır .

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JY:

DINI EGITIMI AILELER EVLERINDE DILEFIKLERI KADAR VERSIN. OKUL DIN DEGIL BILIM OGRENME YERIDIR.

yanıt10
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