Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Nakil Hakkı Getirdi. Eğitimci Bozdoğan: "Milli Eğitim'in Bir Projesi Daha Çökmüş Oldu"

DİLAN KUTLU

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişik yapılarak, mesleki eğitim merkezlerine nakil olan öğrencilere, devamsızlık ve nakil durumuna bakılmaksızın, geldikleri okula yeniden geri dönüş hakkı getirdi. Eğitimci Özgür Bozdoğan Mesleki Eğitim Merkezleri'ne kayıt yaptıran çocukların işletmelerde çıraklık eğitimi almaları için sözleşme yapmaları karşılığında devletten aylık 1.230 TL ücret aldıklarını belirterek, "Ekonomik sıkıntılar ve bütçedeki açıklardan kaynaklı öğrencilere vaat edilen bu ücretlerin ödenmesi, iş bulmasında ciddi sıkıntılar yaşandı ve öğrenciler açıkta kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir algı oluşturarak ortaya çıkardığı bir proje daha çökmüş oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre;

-Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11. sınıfı doğrudan geçen ve 9, 10 ve 11. sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yılsonu başarı puanlarının ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilecek.

-Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

-Tam zamanlı kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemeyecek ve istemeleri halinde bu öğrencilerin kayıtları mesleki eğitim merkezi diploma programına aktarılacak. Bu öğrenciler istemeleri halinde bir sonraki eğitim ve öğretim yılında önceki okulunda ayrıldıkları sınıf seviyesinden eğitimlerine devam ettirilecek.

-Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilerek kayıtlarını yapabilecek.

"ÖĞRENCİLER AÇIKTA KALDI"

Eğitimci Özgür Bozdoğan Mesleki Eğitim Merkezleri'ne kayıt olan çocukların işletmelerde çıraklık eğitimi almaları için sözleşme yapmaları karşılığında devletten aylık 1.230 TL ücret aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz 3-4 aylık kısa bir süre bize gösterdi ki ekonomik o ciddi sıkıntılar ve bütçedeki o açıklardan kaynaklı öğrencilere vaat edilen bu ücretlerin ödenmesi ve öğrencilerin iş bulmasında ciddi sıkıntılar yaşandı ve öğrenciler açıkta kaldı" dedi.

"ÇIRAKLIK OKULLARINA YÖNLENDİRME SONUCUNDA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ'NDE CİDDİ BİR ÖĞRENCİ NÜFUSU OLUŞTU"

Bozdoğan konuşmasının devamında ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Yapılan değişikliğin özü şuna tekabül ediyor. Uzunca bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı resmi bir politika sürdürerek meslek lisesi öğrencilerine Mesleki Eğitim Merkezi adı verdiğimiz 'çıraklık okullarına' yönlendirmeye çalışıyordu. Öğrencilerin çıraklık okullarına devam etmesi ya da nakil olması içinde 1.230 TL'lik aylık bir ücret çocuklara ödeneceğine dair bir ifade vardı. Son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı kampanyalar düzenleyerek öğrencilerin Mesleki Eğitim Merkezleri'ne yönlendirilmesine neden oldu. Bu yönlendirme sonucunda da Mesleki Eğitim Merkezleri'nde ciddi bir öğrenci nüfusu oluştu.

"NE MESLEK LİSESİNDE ÖĞRENCİYDİLER NE DE ÇIRAKLIK OKULUNDA ÖĞRENCİYDİLER, BU ÇOCUKLAR ESASINDA YOKTU"

Buradaki temel sorun şuydu. Bu öğrenciler gittikleri Mesleki Eğitim Merkezleri'ne kaydolabilmeleri için bir işletmeyle sözleşme yapmaları gerekiyordu. Bu sözleşmenin sürekli devam etmesi, feshedilmemesi gerekiyordu ki öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın o öngördüğü ücretten yararlanabilsinler ve Mesleki Eğitim Merkezleri'nde kayıtları devam etsin. Geçtiğimiz 3-4 aylık kısa bir süre bize gösterdi ki ekonomik o ciddi sıkıntılar ve bütçedeki o açıklardan kaynaklı öğrencilere vaat edilen bu ücretlerin ödenmesi ve öğrencilerin iş bulmasında ciddi sıkıntılar yaşandı ve öğrenciler açıkta kaldı.

Bir diğer ifadeyle ne meslek lisesinde öğrenciydiler ne de Mesleki Eğitim Merkezleri adını verdiğimiz çıraklık okulunda öğrenciydiler. Yani bu çocuklar ortada yoktu esasında. Milli Eğitim Bakanlığı bugün bir düzenleme yaparak Mesleki Eğitim Merkezleri'ndeki öğrencilerin yeniden eski okullarına üstelik de devamsızlık ya da kontenjan şartı aranmaksızın geri dönmelerine olanak sağladı. Yani bunun anlamı şu. Bu Mesleki Eğitim Merkezleri'ne geçmek için naklini alan öğrenciler Mayıs'ın ikinci haftasının sonuna kadar eski okullarına geri dönecekler. Buradaki temel mesele ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir algı oluşturarak ortaya çıkardığı bir proje daha çökmüş oldu."