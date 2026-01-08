Haberler

Meb, 2026 Akademi Giriş Sınavı ve Öabt Konu Dağılımlarını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı için Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin konu dağılımlarını açıkladı. Sınavlar 12 Temmuz 2026'da gerçekleştirilecek.

(ANKARA) – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) için 2026 yılı konu dağılımlarını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, AGS ve ÖABT 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. AGS'de 80 soru sorulacak ve adaylara 110 dakika süre verilecek.

ÖABT'de ise alanlara göre 50 soru yöneltilecek. Bazı alanlarda test, 30 alan bilgisi ve 20 alan eğitimi sorusundan oluşacak. Sınav süresi; ilköğretim matematik, fen bilimleri, fizik ve kimya/kimya teknolojisi alanlarında 90 dakika, diğer alanlarda 70 dakika olarak uygulanacak.

ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dil alanlarında (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece ve Rusça) Milli Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacak.

AGS'de "Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı genişletildi. Buna göre Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi" başlığının kapsamı; eğitimin tarihi, felsefi, toplumsal, ekonomik ve politik temelleri, eğitim ve öğretim teknolojileri, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, program okuryazarlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrenme psikoloji, gelişim psikolojisi, rehberlik, eğitim ve öğretim teknolojileri, Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olarak belirlendi.

Konu dağılımları ve sınava ilişkin ayrıntılı açıklamalara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı kılavuzlardan erişilebilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme